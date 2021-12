Geen stewards? Geen probleem! Speelster van Chelsea beukt veldbestormer zelf keihard tegen de grond

In de Champions League voor vrouwen kon Engels kampioen Chelsea woensdagavond niet winnen van Juventus. Het bleef 0-0 in Londen. Tijdens de partij zorgde Sam Kerr voor een opmerkelijk moment.

De Australische spits kon het niet smaken dat een toeschouwer het veld was opgelopen. Hij wilde graag een selfie met Chelsea-kapitein Magda Eriksson, maar die had daar absoluut geen zin in. De man begon dan enthousiast rond te lopen en foto’s te maken, tot Kerr hem tegen de grond beukte. Tot groot jolijt van het aanwezige publiek. Het leverde haar wel een gele kaart op.

De beelden:

Chelsea leidt na vijf speeldagen Groep A met 11 punten, voor Wolfsburg en Juventus. Die hebben beiden 8 punten. Servette FCCF is laatste met 0 punten.

Kerr is een van de beste voetbalsters ter wereld. Ze eindigde al drie keer in de top 10 van de honderd beste voetbalspeelsters van The Guadian en werd dit jaar derde in de verkiezing van de Gouden Bal. De 28-jarige Kerr speelde al 104 keer voor haar land en heeft 49 goals achter haar naam.