PODCAST. “Alle begrip voor ouders die zich zorgen maken om het mondmasker. Maar gebruik uw kind niet als wapen”

“Ik word daar zó kwaad van“, zegt Liesbeth in deze podcast. Ze heeft het over het nieuwe schandaal rond Poverello, de daklozenorganisatie waar miljoenen geïnvesteerd wordt in vastgoed in plaats van in armoedebestrijding. ”Zoveel mensen geven daar geld aan, vanuit de beste bedoelingen. En dan krijg je dit.”

Onvermijdelijk hebben we het ook over het meest dramatische Overlegcomité sinds coronaheugenis. En over de uitkomst daarvan: de mondmaskers voor kinderen. “Een moeilijke, en we moeten deze maatregel terug afbouwen als het mogelijk is. Maar in tussentijd, alstublieft: zet uw kind niet in de vuurlijn van een waterkanon.”