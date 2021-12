Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft donderdag namens de Belgische regering een uitleveringsverdrag getekend met de Verenigde Arabische Emiraten. Het verdrag komt er om de uitlevering van voortvluchtige drugscriminelen die zich in Dubai schuilhouden, eenvoudiger te maken. Maar of het verdrag in de praktijk veel zal veranderen, moet nog blijken.