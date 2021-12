Beschuldigde klapt dicht op proces rond moord zonder lijk: “Of ik betrokken ben bij de verdwijning? Ga ik niet op antwoorden”

Tongeren

“Met de moord heb ik totaal niks te maken”, bleef Marc Castermans op de eerste assisendag elke betrokkenheid met de dood van Ronald Vandereycken ontkennen. Of hij dan rechtstreeks of onrechtstreeks met de verdwijning te maken had? “Ik ga hier verder niet op antwoorden”, klapte hij dicht. Castermans wordt ook in verband gebracht met twee andere verdwijningen waarbij het lichaam van de vermiste nooit werd teruggevonden.