Lokeren-Temse dient klacht in na rellen met AA Gent-hooligans: “Met verbazing en afkeer waren we hiervan getuige“

Tijdens de wedstrijd in 2e afdeling A tussen Lokeren-Temse en Zelzate is het woensdagavond in het Daknamstadion tot ongeregeldheden gekomen. Voor de wedstrijd werden er Bengaals vuur en rookbommen afgestoken door de bezoekende fans en nadien waren er vechtpartijen met de ordediensten. De club gaat nu klacht neerleggen tegen de bezoekende fans die vernielingen aanbrachten aan het stadion.