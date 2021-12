Aantal nieuwe werkzoekenden in VS op laagste peil sinds 1969

Het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week op het laagste peil sinds september 1969 uitgekomen. Het zakte met 43.000 tot 184.000, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Werk donderdag bekend.

De terugval was groter dan verwacht. Analisten hadden gerekend op zowat 220.000 nieuwe werkloosheidsaanvragen. De nieuwe werkloosheidsaanvragen in de VS zijn al sinds het begin van het jaar in dalende lijn.