Bekende criticus van president Duterte doodgeschoten in Filipijnen

Onbekenden hebben woensdag Jesus ‘Jess’ Malabanan, een Filipijnse journalist, doodgeschoten in Calbayog City, zo’n 480 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. De 58-jarige man, die onlangs voor het persbureau Reuters gewerkt had aan een bekroonde reportageserie over de harde drugsbestrijding van de Filipijnse president Rodrigo Duterte, werd in het hoofd geschoten.

Malabanan werkte voor een Engelstalige krant en een televisienetwerk in Manilla. Volgens collega’s had hij doodsbedreigingen ontvangen, maar het motief voor de moord is nog niet bekend.

“Wij zijn diep geschokt door het bericht van zijn dood,” zo zei een woordvoerster van Reuters donderdag in Londen. “Jesus was een getalenteerde en vastberaden journalist, die in 2017 met Reuters werkte aan een ‘Pulitzer Prize’-winnende reeks over de strijd tegen drugs op de Filipijnen.”

Malabanan is de 22ste journalist die in het Zuidoost-Aziatische land is vermoord sinds Duterte in 2016 aan de macht kwam, aldus de Nationale Unie van Journalisten van de Filipijnen.