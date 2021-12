Nooit geziene opflakkering van vogelgriep in Verenigd Koninkrijk

“Elk jaar loopt het Verenigd Koninkrijk een seizoensgebonden risico op het opduiken van vogelgriep, wat te maken heeft met wilde trekvogels”, zei Milieuminister George Eustice in het parlement. “Elk jaar zien we een nooit geziene opflakkering.” Het ministerie van Leefmilieu maakte gewag van veertig bevestigde gevallen doorheen het land.

Volgens Christine Middlemiss, de Britse Chief Veterinary Officer die de overheid adviseert over dierenwelzijn, zijn reeds ongeveer een half miljoen vogels afgemaakt als gevolg van de virale ziekte de wordt verspreid door trekvogels die uit het noorden van Rusland en het oosten van Europa afkomstig zijn.

“Dat lijkt enorm te zijn, en het is uiteraard echt verwoestend voor de betrokken eigenaars”, zei ze tegenover de openbare omroep BBC. “Maar in termen van voedselbevoorrading, is het een vrij klein aantal wat betreft de levering van eieren, vlees, kip, enz”.