Antwerps kopstuk van cocaïnemaffia gearresteerd in Malaga

Eind 2016 namen onbekenden de ouderlijke woning van Mohamed El Hassani (rechts) in de Guldensporenstraat in Borgerhout onder vuur. — © rr

De 30-jarige Borgerhoutenaar El Hassani werd woensdag gearresteerd in het Zuid-Spaanse Malaga. Hij zou nog niet lang terug in Europa zijn, tot voor kort verbleef de man volgens onze informatie in Brazilië. Justitie in Antwerpen vraagt zijn overlevering aan de Spaanse autoriteiten, zo bevestigt het parket. El Hassani wordt hier gezocht in verschillende dossiers. Onder meer het kraken van de berichtendienst Sky ECC zou ervoor zorgen dat de speurders hem aan verschillende lopende onderzoeken kunnen linken.

Cocaïne en drugsgeweld

Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van een partij van 685 kilogram cocaïne die in juni 2020 onderschept werd en die leidde tot de arrestatie van verschillende verdachten in een loods in Westerlo.

De federale gerechtelijke politie verdenkt hem er ook van betrokken te zijn bij feiten van drugsgeweld, hij komt naar voor als verdachte in een dossier rond aanslagen in de De Gryspeerstraat in Deurne-Noord. Op 24 augustus 2020 ontplofte daar voor een leegstaande apotheek een handgranaat. De volgende nacht werd de woning naast de apotheek doorzeefd met elf kogels uit een machinegeweer, feiten die gekwalificeerd werden als poging tot moord.

Ouderlijk huis werd beschoten, baas verdwenen

Met Mohamed El Hassani is een bekende naam uit het Antwerpse drugsmilieu gearresteerd, hij was het allereerste doelwit van een reeks aanslagen in het drugsmilieu van Antwerpen. Eind 2016 namen onbekenden zijn ouderlijke woning in de Guldensporenstraat in Borgerhout onder vuur. De daders gooiden ook een brandbom naar de woning, waardoor de auto van een buurman zwaar beschadigd raakte. Enkele maanden later werd de woning nog eens beschoten met een zwaar machinegeweer.

In het grote drugsdossier ‘Makreel’ werd El Hassani eind vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 12.000 euro. El H. werd in dat dossier in 2015 op heterdaad betrapt tijdens het vervoeren van een partij van 322 kilogram cocaïne.

Zijn vriend en baas, Abdelkader Bouker, werd toen eveneens opgepakt. Bouker is vermist sinds hij vrijgelaten werd. Hij werd in 2016 ontvoerd door een commando gangsters uit Parijs. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

Abdelkader Bouker. — © RR

(vdaa, sare)