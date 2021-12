Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert over kernuitstap: “Een lijk dat dood is, kan je niet blijven reanimeren”

Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft de brief van uitbater Engie aan premier Alexander De Croo de piste van een levensduurverlenging voor de twee jongste kerncentrales definitief gesloten. “Een lijk is op een bepaald moment dood”, klonk het donderdagmiddag in ‘Villa Politica’.

Binnen de regering loopt de discussie over de kernuitstap nog volop, maar volgens Engie, het Franse energiebedrijf dat de kerncentrales in ons land uitbaat, is de keuze eigenlijk al gemaakt: de levensduurverlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 verzekeren is “onmogelijk”. Volgens CEO Catherine MacGregor en de voorzitter van de raad van bestuur Jean-Pierre Clamadieu is ook een verlenging op kortere termijn geen optie, omdat het reglementair kader en de techniek om dat te realiseren ontbreken.

“Een lijk is op een bepaald moment dood”

Voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is de boodschap helder. “Je zou inderdaad kunnen nadenken over een levensduurverlenging en ik was op een bepaald moment ook voorstander”, gaf hij toe. “Maar ik kan er ook niet aan doen dat de exploitant een erg duidelijk antwoord heeft gegeven. Een lijk is op een bepaald moment dood. Je kan nog vijf minuten reanimeren, maar na een dag wordt het therapeutische hardnekkigheid.”

LEES OOK. Engie is zeer duidelijk voor Alexander De Croo: plan B voor kernuitstap “onmogelijk” (+)

Daarmee gaat Lachaert in tegen zijn liberale zusterpartij MR, waarvan voorzitter Georges-Louis Bouchez ook na de brief van Engie blijft volhouden dat een levensduurverlenging mogelijk is. “Ik ken Georges-Louis goed, hij is verbaal sterk en ik begrijp dat hij een lijn heeft gekozen om tot het uiterste te blijven proberen. Maar op een bepaald moment moeten we de conclusie trekken dat het niet meer gaat”, vindt Lachaert.

Minder geduld met De Wever

Met N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de Open VLD-voorzitter minder geduld. Die beschuldigde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) er donderdagochtend van Engie te hebben “omgekocht” met subsidies in het CRM-mechanisme, waarvoor twee projecten voor gascentrales van de Franse energiereus zijn geselecteerd. “We moeten samen, zowel regionaal als federaal, zorgen dat de bevoorradingszekerheid gegarandeerd wordt. Anders is dat om het met de woorden van De Wever zelf te zeggen ‘crimineel onverantwoordelijk’. Als zijn partij daar niet aan wil mee werken, dan kan je maar beter eerlijk zijn tegen de mensen en zeggen dat het je te doen is om een politiek spel en niet om de vraag of mensen het licht nog zullen kunnen laten branden.”

LEES OOK. Bart De Wever niet te spreken over brief van Engie: “Omgekocht door Van der Straeten”

De Open VLD-voorzitter pleit voor een Overlegcomité met de federale regering en de deelregeringen om ervoor te zorgen dat de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is. Hij krijgt daarbij de steun van coalitiepartner CD&V, bij monde van Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. “We hebben belang aan capaciteit en aan rechtszekerheid”, zei hij aan Villa Politica.