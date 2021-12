Ex-schepen van Heusden-Zolder Selahattin Özer is veroordeeld tot 50 maanden celstraf waarvan 12 maanden met uitstel. De man, officieel boekhouder van beroep, had op grote schaal btw-fraude gepleegd en ontving ook onterecht voor 308.480 euro aan Vlaamse coronapremies. Hij had dat geld onder meer nodig om zijn dure seksfeestjes te betalen.