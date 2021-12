Rusland geeft door nazi’s geroofde spullen terug aan Griekenland

Griekenland krijgt de archieven van de Joodse gemeenschap in het Griekse Thessaloniki terug, die tijdens de Duitse bezetting van het land door de nazi’s zijn geplunderd en later door het Rode Leger zijn teruggevonden. Dat heeft de Centrale Raad van Joodse Gemeenschappen in Griekenland donderdag bekendgemaakt.

De overeenkomst werd woensdag ondertekend tijdens een bezoek van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis aan Moskou. “Onze geschiedenis keert terug naar huis”, aldus KISE in een verklaring.

In juli 1942 namen nazi-troepen archieven, boeken en religieuze voorwerpen in beslag uit 30 synagogen, bibliotheken en gemeenschapsinstellingen in de Noord-Griekse stad Thessaloniki, in die tijd een van de grootste Joodse gemeenschappen in Europa. Bijna de hele gemeenschap werd uitgeroeid in de vernietigingskampen van de nazi’s. Het archief werd naar Moskou overgebracht nadat het Rode Leger van de Sovjet-Unie Berlijn in mei 1945 had ingenomen.

“De teruggave betekent gerechtigheid en zal zorgen voor de overdracht van kennis over een deel van het Griekse volk, namelijk de 60.000 Griekse joden die werden gedeporteerd en uitgeroeid in de vernietigingskampen van de nazi’s”, benadrukte de KISE.

De archieven waren tot dusver opgeslagen bij het Russische leger. Griekenland vraagt al tientallen jaren om de terugkeer van de spullen, aldus het kabinet van de premier.