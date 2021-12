Guur weer op komst met sneeuwbuien en veel regen

De laatste dag van de werkweek wordt extreem nat, volgens het KMI. “We voorspellen 15 tot 25 liter water per vierkante meter, dat zijn 1 tot 2 emmers. Dat is erg veel. Zeker in het westen, waar het water al hoog staat, kan dat voor problemen zorgen. Lokale wateroverlast is dus zeker niet uitgesloten”, zegt weerman Frank Deboosere.

De regen trekt in het tweede deel van de komende nacht van west naar oost over het land. “Al moet ik eerder over neerslag spreken. Want de kans is erg groot dat de regen zal overgaan in smeltende sneeuw die tijdens intense buien zal blijven liggen. Het wordt ook maar 3 graden in het binnenland.”

Neem daarbij een forse wind, dan weet je dat het niet de aangenaamste dag van de week wordt.

In de Ardennen zal er een pak sneeuw bijvallen, voorspelt Deboosere. En die zal ook nog even blijven liggen.

Het KMI waarschuwt voor kans op plaatselijk gladde wegen. De strooidiensten staan klaar om uit te rijden.

Gelukkig duurt het barslechte weer maar een dag want zaterdag blijft het wellicht droog bij zo’n 5 graden. Zondag komt er subtropische lucht naar ons en kan het 10 tot 11 graden worden. In de Ardennen zal de sneeuw dan snel smelten.

Volgende week, voorspelt Frank Deboosere, blijft het grotendeels droog met temperaturen van 7 tot 10 graden.