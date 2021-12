Instagram laat gebruikers dan toch weer foto’s en video’s chronologisch bekijken

Mosseri moest donderdag getuigen voor de Amerikaanse Senaat, in het kader van een onderzoek naar de kwalijke effecten van sociale media op jonge mensen. Toen hem gevraagd werd of hij vond dat gebruikers zijn dienst moesten kunnen gebruiken “zonder gemanipuleerd te worden door algoritmes”, kondigde Mosseri aan dat Instagram al bezig was met het herinvoeren van de optie van een chronologische tijdlijn.

Die optie zou in het eerste kwartaal van 2022 weer beschikbaar moeten zijn. Instagram schakelde in 2016 over van een chronologisch overzicht naar één dat door algoritmes wordt bepaald. Die beslissing was controversieel, zeker nadat bleek dat met name jonge meisjes erg ongelukkig werden door het ideale wereldbeeld dat hen door Instagram werd voorgehouden.