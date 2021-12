President Macron spreekt grote ambities uit voor Frans EU-voorzitterschap: “Machtig en soeverein Europa”

Vanaf 1 januari hanteren de Fransen een half jaar lang de voorzittershamer op de Europese ministerraden. Het voorzitterschap valt samen met de Franse presidentsverkiezingen in april en de parlementsverkiezingen in juni. Macron blaakte dan ook van ambitie tijdens de persconferentie in het Elysée waar hij de Franse prioriteiten toelichtte.

Pro Europa

“Indien ik de doelstelling van dit voorzitterschap in één zin moet samenvatten, dan zou ik zeggen dat we moeten overgaan van een Europa van samenwerking binnen onze grenzen naar een Europa dat machtig is in de wereld, dat helemaal soeverein is, vrij is om haar eigen keuzes te maken en meester van haar bestemming”.

Al jaren profileert Macron zich tegenover “nationalisten” en “populisten” als een overtuigd pro-Europeaan, die het cruciaal vindt om de Europese soevereniteit te versterken ter ondersteuning van de nationale soevereniteit. “In het licht van alle crisissen die Europa treffen zijn er velen die willen terugplooien in hun eigen natie. Deze naties zijn onze kracht en fierheid, maar Europese eenheid is hun onontbeerlijke aanvulling”, betoogde hij.

“Relance, puissance et appartenance” is het devies van het 13de Franse EU-voorzitterschap, het eerste sinds 2008. Als prioriteiten schuift Parijs onder meer de hervorming van de Schengenzone en de bescherming van de Europese buitengrenzen naar voren. Ook de discussie over de hervorming van het Europese kader voor het toezicht op de nationale begrotingen belandt in Franse schoot. Macron wil ook werk maken van de uitbouw van een Europees defensiebeleid en in februari is er een top met de Afrikaanse Unie om de banden met het continent aan te halen.

Kritiek van rivale

Frankrijk kan bepaalde zaken op de agenda plaatsen en impulsen geven, maar uiteindelijk zal het land net als elk voorzitterschap concrete akkoorden onder de lidstaten moeten smeden. “Om te wegen in Europa, moet Frankrijk komaf maken met dat imago van arrogantie dat al sinds het presidentschap van Macron aan het land kleeft”, laakte Valérie Pécresse, presidentskandidate voor de conservatieve partij LR, in een tribune in de krant Le Monde. Macron “heeft soms het goede discours, maar de praktijk is het tegenovergestelde, dus ik heb geen bijzondere reden om vertrouwen te hebben”, klonk het bij de eerste secretaris van de socialistische PS, Olivier Faure,

Vrijdag heeft Macron in Parijs alvast een ontmoeting met de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Maandag trekt het Franse staatshoofd naar Boedapest voor een onderhoud met het boegbeeld van de nationalistische stroming in Europa, de Hongaarse premier Viktor Orbàn.