Ziekenhuizen verdrinken in werk, maar komen amper financieel rond en die gevolgen zullen nog jaren merkbaar zijn

Terwijl de bedden vollopen met coronapatiënten, is het voor de ziekenhuizen krabben om rond te komen. Zonder een voorschot van de overheid was in 2020 élk ziekenhuis in België in de rode cijfers geëindigd. Een gevolg van de uitgestelde zorg, waardoor veel patiënten nog altijd op een ingreep wachten. Het zal nog meer dan vier jaar duren voor die achterstand is ingehaald, zegt het Riziv.