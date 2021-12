Mieke (50) kreeg te horen dat ze kanker had, een week later was ze overleden: “Tot op het laatste moment bleef ze lachen”

Het begon twee weken geleden met “wat weinig energie”. Tegen de avond kon ze bijna niet meer wandelen. Kinderboekenauteur Mieke Goethals (50) kreeg geheel onverwacht te horen dat artsen in haar lichaam een volledig uitgezaaide kanker hadden ontdekt. “Ze maakte de klik om haar laatste dagen zo mooi mogelijk te beleven”, zeggen haar echtgenoot en kinderen. Eén week later is ze overleden. Maar ze laat iedereen met haar positiviteit achter. “Haar enthousiasme was er nog. Ze blééf lachen.”