Extra bescherming voor klanten van failliete Vlaamse Energieleverancier met sociaal tarief

De bevoegde Kamercommissie heeft donderdag een amendement goedgekeurd dat een extra bescherming inbouwt voor klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier die aanspraak maken op het sociaal tarief. Later op de avond volgt wellicht ook het groen licht van de plenaire Kamer.

Samen met de begrotingsopmaak voor volgend jaar, nam de federale regering begin oktober een aantal maatregelen om de gestegen energieprijzen enigszins te drukken. De plenaire Kamer bespreekt donderdag een wetsontwerp waarin een deel van die beslissingen verwerkt staan. Het gaat om de verlenging van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas met drie maanden en om de eenmalige premie van 80 euro die de prijsstijgingen binnen dat sociaal tarief moet milderen.

Eerder deze week raakte bekend dat de Vlaamse Energieleverancier failliet is gegaan. Dat faillissement heeft een impact op de betaling van die 80 euro, want ze zou via de leverancier op de factuur worden verrekend. Daarom kwam er een amendement dat de uitbetaling voorkomt aan leveranciers met betalingsmoeilijkheden, legt het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uit.

De Kamercommissie Energie keurde die aanpassing donderdag met ruime meerderheid goed. Later op de avond volgt wellicht de goedkeuring van het volledige ontwerp door de voltallige Kamer.

Sociaal tarief

Daarnaast neemt de regering ook maatregelen om te voorkomen dat klanten van de Vlaamse Energieleverancier met een sociaal tarief in de problemen komen. Zij kunnen bij de FOD Economie een bevestiging aanvragen dat ze recht hebben op het sociaal tarief, maar dat duurt al gauw drie maanden, wat slecht nieuws kan betekenen voor mensen met beperkte middelen.

Daarom is de curatoren van de Vlaamse Energieleverancier verzocht op de klantenlijst die wordt bezorgd aan noodleverancier Fluvius aan te duiden wie recht heeft op het sociaal tarief. Ook de FOD Economie kreeg de opdracht de lijst met rechthebbenden aan Fluvius te bezorgen. De FOD staat ook al in contact met Fluvius voor praktische afspraken. Indien klanten overstappen naar een nieuwe commerciële leverancier, dan kan Fluvius die meteen informeren over de rechten van de klant.