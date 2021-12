“Ben jij het in die video?”: pas op als je dit berichtje krijgt

De jongste dagen circuleert er weer een venijnig virus dat via sociale media wordt verstuurd. Jij krijgt een mailtje waarin wordt gevraagd of jij dat bent in die video waarvan de link zogezegd wordt meegestuurd. Wie verder klikt, haalt het virus binnen.

“Ben jij het in de video” of de Franse versie “C’est toi dans la vidéo?” circuleert weer volop. Het zijn van die virussen die komen en gaan. Eens ze goed gekend zijn, verdwijnen ze. Om soms een hele tijd later weer op te duiken”, klinkt het bij Safeonweb, de cybersecurity van de overheid.

Het bericht komt meestal via messenger en is zogezegd verstuurd door een van je Facebookvrienden. De titel ‘Ben jij het in deze video?’ maakt mensen natuurlijk nieuwsgierig zodat ze willen gaan kijken naar de video.

“Als je op de link klikt, word je naar een valse webpagina geleid die naar je Facebook logingegevens vraagt. Als je je gegevens daar invult, zijn ze in handen van cybercriminelen die je Facebookaccount hacken en het bericht opnieuw doorsturen naar al jouw contacten”, zeggen experts die volgende tips geven.

Heb je dit bericht gekregen? Klik niet op de link naar de video en vul zeker geen gegevens in.

Stuur een afbeelding van het bericht door naar verdacht@safeonweb.be.

Verwittig je Facebookvriend van wie jij het bericht kreeg dat zijn of haar account gehackt is.

Heb je je gegevens doorgegeven?

Verander onmiddellijk je wachtwoord en stel tweestapsverificatie (2FA) in.

Waarschuw je contacten dat je gehackt bent en dat ze een vals bericht van jou kunnen verwachten.