Bernd Storck begint aan Genk-periode met aanvallend elftal tegen Rapid Wenen in de Europa League

Bernd Storck, de nieuwe coach van Racing Genk, koos donderdag in zijn eerste opstelling voor drie nieuwe namen in vergelijking met het 1-1 gelijkspel van afgelopen zondag bij KV Mechelen. Dat kostte de kop van John van den Brom als T1.

Mujaid Sadick, Junya Ito en Ike Ugbo komen in de ploeg tegen Rapid Wenen op de slotspeeldag van de groepsfase van de Europa League. Carlos Cuesta en Luca Oyen verdwijnen naar de bank. Kapitein Bryan Heynen ontbreekt met een blessure, zijn aanvoerdersband wordt overgenomen door Théo Bongonda.

Doelman Maarten Vandevoort krijgt - van links naar rechts - verdedigers Angelo Preciado, Mujaid Sadick, Mark McKenzie en Gerardo Arteaga voor zich. Op het middenveld zetten Patrik Hrosovsky en Kristian Thorstvedt de lijnen uit. Het aanvallend geweld bestaat uit Théo Bongonda, Junya Ito, Joseph Paintsil en Ike Ugbo.

© BELGA

Een punt volstaat voor Genk om als derde in de groep door te gaan naar de Conference League, een nederlaag betekent de uitschakeling. Om als tweede in de groep door te gaan in de Europa League, moeten de Limburgers winnen van Rapid en hopen dat Dinamo Zagreb tegelijkertijd verliest bij groepswinnaar West Ham.