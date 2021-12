Is hij dan toch ‘Nakamoto’? Australische man die beweert dat hij bitcoin heeft uitgevonden, mag tientallen miljarden houden

David Kleiman overleed in april 2013. Volgens zijn familie had de man samen met Craig Wright bitcoin uitgevonden. Bijgevolg zouden zijn erfgenamen ook recht hebben op de 1,1 miljoen bitcoins (elk goed voor ongeveer 42.000 euro) van het duo. Dat fortuin aan cryptomunten is aan de huidige koers ongeveer 50 miljard dollar (iets meer dan 42 miljard euro) waard.

De jury in Florida oordeelde echter in het voordeel van Wright. Die moet dus niet de helft van zijn fortuin overdragen aan de familie van Kleiman. De jury oordeelde wel dat Wright 100 miljoen dollar moet deponeren in een joint venture die hij samen met zijn overleden zakenpartner had opgezet, maar dat is slechts een fractie van het bedrag dat diens familie had geëist.

Wie is Nakamoto?

Nu de rechtszaak van de baan is, is de vraag of Wright zijn belofte inlost om te bewijzen dat hij de echte uitvinder van bitcoin is. De man beweerde in 2016 namelijk voor het eerst dat hij ‘Nakamoto’ is: de mythische man of vrouw achter de uitvinding, wiens echte identiteit sinds het ontstaan van de technologie in 2008 al die tijd een mysterie is gebleven. ‘Nakamoto’ betekent in het Japans ongeveer zoveel als ‘in het midden van’, en werd door volgers nooit beschouwd als de echte naam van de uitvinder.

Wright zou kunnen bewijzen dat hij de echte uitvinder van bitcoin is door een transactie uit te voeren met enkele van de 1,1 miljoen originele bitcoins die het onderwerp uitmaakten van de rechtszaak: door het principe achter cryptomunten is elke transactie namelijk openbaar. De man beloofde dat hij dat bewijs zou leveren als hij de rechtszaak in Florida won.