Dries Mertens ziet ploegmakker Hirving Lozano tand verliezen en afgevoerd worden na zware botsing in Europa League

Napoli kwam al vroeg op een 2-0 voorsprong tegen Leicester, dankzij doelpunten van Adam Ounas en Elif Elmas. Maar de ploeg van basisspelers Youri Tielemans en Timothy Castagne kwam nog voor de rust langszij via Jonny Evans en Kiernan Dewsbury-Hall.

En toen liep het mis voor Lozano. De Mexicaan botste op het lichaam van Ndidi en greep meteen naar zijn mond. De aanvaller was namelijk een tand kwijtgeraakt. Hij gaat donderdag ook nog onder de scanner om te kijken of zijn neus niet gebroken is.

