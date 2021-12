Antwerp neemt ex-minister Muyters en drie ondernemers op in raad van bestuur

Antwerp neemt vier onafhankelijken op in zijn raad van bestuur. Dat deelde de club met het stamnummer een donderdag mee. Voormalig minister van Sport Philippe Muyters, Jürgen Ingels (Smartfin Capital), Bart Van Camp (CRO Lantis) en Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp) zullen naast vier leden van de familie Gheysens zetelen.

“Deze bestuurders zijn geen onbekenden en brengen bijzonder veel en erg diverse ervaring mee, met toonaangevende leidinggevende kwaliteiten en waarden”, klinkt het in een persmededeling. “Niet in het minst zijn het ook bestuurders met veel passie voor de Great Old, die zich willen inzetten om een volgend hoofdstuk te schrijven in de clubgeschiedenis.”

“Dit is een volgende stap in de professionalisering van RAFC. Als grootste maatschappelijke vereniging van Antwerpen en zijn hinterland hebben we een immens belangrijke maatschappelijke rol te vervullen, niet in het minst naar de jeugd van nu en morgen. De veranderende maatschappelijke tendenzen, de onafwendbare confrontatie met complexe vraagstukken en daarnaast de innovatie, digitalisering, commercialisering en fanbeleving binnen het voetbal verantwoorden de professionalisering van onze structuren. We gaan ook resoluut voor een beleid gesteund op fundamentele waarden als teamgeest, respect, verbinden, diversiteit en verdraagzaamheid en zullen elk gedrag dat niet conform deze waarden is veroordelen.”

© Isosport

Dirk Van Oekelen, ex-speler van RWDM, Beveren en Sint-Truiden, komt het dagelijkse bestuur van Antwerp versterken. Als co-CEO krijgt hij met algemeen directeur Sven Jacques de verantwoordelijkheid over het niet sportieve Luik. Na zijn voetballoopbaan rondde Van Oekelen zijn universiteitsstudies als bio-ingenieur af en werd hij doctor in de wetenschappen bij Johnson & Johnson. Nadien werd hij CEO bij Olympus, een fabrikant van optische en digitale apparatuur, gespecialiseerd voor de medische sector.