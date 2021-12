Koersen mocht niet, theater kon niet. Nu doet hij het allebei: ex-doelman Wim De Coninck leeft zich uit op het podium

Wim De Coninck: “Mijn moeder kreeg tien kinderen in tien jaar tijd, ze was 33 toen ze de laatste kreeg. Mijn ouders verdienen een plaats in de voorstelling.”

Het orakel van Deinze, noemen ze hem schertsend aan de Leie. Een bijnaam waar de ex-doelman en voetbalanalist zich een beetje voor schaamt. Wim De Coninck (62) is namelijk geen tafelspringer. Al kan schijn bedriegen: de arbeiderszoon die opgroeide in een gezin van twaalf, wordt een ander mens voor een levend publiek. Wij gingen naar een voorstelling op café en spraken met de man achter zijn typetjes: “Mijn moeder was 33 toen ze haar tiende kreeg. Zij verdient een plek in mijn nieuwe show.”