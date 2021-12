OHL moet aanvoerder Xavier Mercier in principe één wedstrijd missen, al is het Bondsparket nog in beroep gegaan tegen die beslissing. Een uitspraak volgt vrijdag, maar zaterdag op bezoek bij KV Kortrijk zal de Franse spelmaker zo goed als zeker ontbreken. Marc Brys zal andere oplossingen moeten vinden. “We zullen zijn afwezigheid collectief proberen op te vangen.”