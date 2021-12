Zeker 13 burgersoldaten omgekomen bij aanslag in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn donderdag bij een aanval minstens dertien burgersoldaten om het leven gekomen. Dat melden veiligheidsbronnen aan persbureau AFP.

“Een team van de VDP’s (Vrijwilligers voor de Verdediging van het Vaderland) is vanochtend rond 11 uur in een hinderlaag gelopen in de stad You”, aldus een veiligheidsbron. Naast de dertien dodelijke slachtoffers, werd een tiental gewonden overgebracht naar het ziekenhuis van Titao.

De aanslag komt een dag na de afzetting van de Burkinese regering, die sterk bekritiseerd werd omdat ze er niet in slaagde op te treden tegen jihadistisch geweld dat het West-Afrikaanse land sinds 2015 overspoelt.

De VDP, opgericht in december 2019, treedt op naast het leger en neemt onder meer bewakings- en beschermingsopdrachten voor haar rekening.