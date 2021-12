Is historisch akkoord over uitlevering van drugsbaronnen gesloten met verkeerde land? “Voor 250.000 euro krijg je paspoort erbij”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft een historisch akkoord gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten over de samenwerking in strafdossiers en de uitlevering van voortvluchtige criminelen. Een goede zaak, maar roepen dat het feestje van de drugsmaffia nu voorbij is, is een beetje overmoedig. De grote jongens hebben Dubai inmiddels al een tijdje verruild voor andere oorden.