Opnieuw schietpartij in Molenbeek: zevende keer in twee maanden tijd

Woensdag was er opnieuw een schietpartij in Molenbeek, de zevende al in twee maanden tijd. Rond 19 uur weerklonken meerdere schoten in de Paalstraat. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk slaagde de politie met steun van de Speciale Eenheden erin drie mannen te arresteren, waaronder twee broers. Het onderzoek loopt, meldt het parket.

Deze nieuwe schietpartij komt pas één dag na een vorige in de Schoolstraat. Daarbij werd een man in de bil geschoten. Hij is opgenomen in het ziekenhuis maar niet levensgevaarlijk gewond. In die zaak is er nog niemand gearresteerd. De schietpartijen zouden volgens welingelichte bron drugsgerelateerd zijn en lijken stilaan de vorm aan te nemen van een bendeoorlog.