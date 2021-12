EUROPA LEAGUE. Gemiste penalty zorgt voor dolle ontknoping in groep der Belgen, PSV zwaar onderuit en uitgeschakeld

In vier van de acht poules zit de groepsfase van de Europa League er al op. Vooral in Groep C was het nagelbijten voor de Belgen.

Groep A

Olympique Lyon was al zeker van groepswinst en deed het dus met een veredelde B-ploeg, zonder de geblesseerde Jason Denayer, tegen de Rangers. De partij in Frankrijk eindigde op 1-1 na goals van Calvin Bassey (eigen doelpunt) en Scott Wright. De Schotten gaan zo als nummer twee door, Sparta Praag (dat met 2-0 won van Bröndby) mag naar de Conference League.

Eindstand: Lyon (16), Rangers (8), Sparta Praag (7), Bröndby (2)

© EPA-EFE

Groep B

Aan de groepswinst van AS Monaco was niets meer te doen. De Monegasken stuurden dan ook heel wat minder bekende namen het veld op tegen Sturm Graz, dat op voorsprong kwam via Jakob Jantscher. Kevin Volland zorgde voor de 1-1 eindstand.

De strijd om plek twee was er eentje tussen Real Sociedad en PSV. Basisspeler Adnan Januzaj hielp zijn club mee aan een overtuigende 3-0 zege na goals van Mikel Oyarzabal (2) en Alexander Sorloth (ex-Gent). Bij PSV, dat naar de Conference League moet, viel Yorbe Vertessen in en kreeg Ibrahim Sangaré een rode kaart.

Eindstand: Monaco (12), Sociedad (9), PSV (8), Sturm Graz (2)

© REUTERS

Groep C

Er was nog niets beslist in de groep en dus beloofde het een spannende avond te worden. Napoli, met Dries Mertens als invaller, deed voor eigen publiek wat het moest doen tegen Leicester. Youri Tielemans en Timothy Castagne verloren met 3-2 in Italië. Adam Ounas en Elif Elmas (2) wisten goals van Jonny Evans en Kieman Dewsbury-Hall uit.

De Foxes hadden echter nog alle kansen om door te stoten in de Europa League. Legia Warschau kreeg in de extra tijd, bij een 0-1 achterstand, een penalty tegen Spartak Moskou. Bij een gelijkspel zou Leicester zich als tweede plaatsen voor de volgende ronde… maar de Polen misten. Waardoor Spartak wegens een beter onderling duel tegen Napoli verrassend de groepswinst in de wacht sleepte. Tielemans en Castagne zijn veroordeeld tot de Conference League.

Eindstand: Spartak (10), Napoli (10), Leicester (8), Legia (6)

© BELGA

Groep D

Antwerp was al uitgeschakeld maar boekte dankzij een doelpunt van Michel-Ange Balikwisha een 1-0 overwinning tegen Olympiakos. De Grieken waren al zeker van kwalificatie. Groepswinnaar Frankfurt speelde 1-1 bij Fenerbahçe.

Eindstand: Frankfurt (12), Olympiakos (9), Fenerbahçe (6), Antwerp (5)