Boosterprik kan al dubbel zo snel “veilig en effectief” toegediend worden

Opvallend nieuws van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat stelt in een nieuw advies dat het boosteradvies “veilig en effectief” kan toegediend worden drie maanden na de vorige vaccinatie. Eerder had het aanbevolen minstens zes maanden te wachten. Vlaanderen wacht nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad af.

“Hoewel de huidige aanbeveling is om boosters bij voorkeur na zes maanden toe te dienen, blijkt uit momenteel beschikbare gegevens dat het veilig en doeltreffend kan worden toegediend vanaf drie maanden na de eerste vaccinatiecyclus”, kondigde Marco Cavaleri, het hoofd van de vaccinatiestrategie, donderdagavond aan.

“Wij baseren ons op de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. En tot zo lang die geen nieuw advies geven, houden we ons aan de huidige intervalperiodes en vaccinatieschema’s”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Dat betekent voor Johnson & Johnson een interval van minstens twee maanden. Bij AstraZeneca gaat het om minstens vier maanden en bij de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) gaat het om zes maanden.

Volgens minister Beke zit Vlaanderen momenteel goed op schema en mikken we op 3,7 miljoen prikken (van de 4,4 miljoen volwassen Vlamingen) tegen eind januari.

“Van alle volwassen Vlamingen waar de interval voor de boosterprik is verstreken, is intussen 90 procent of 2,1 miljoen mensen uitgenodigd voor het derde vaccin. Er komen wekelijks 300.000 tot 400.000 burgers bij wiens interval verloopt. Maar onze prikcapaciteit is voldoende hoog om al deze burgers dezelfde week een uitnodiging te sturen”, klinkt het.

Prioriteit

Volgens minister Beke zet Vlaanderen alle zeilen bij om verder vaart te maken met de boostercampagne. “Het is de bedoeling om dit jaar nog alle 65-plussers, de mensen met een verzwakte immuniteit, de bewoners van woonzorgcentra en heel wat gevaccineerden met Johnson & Johnson een extra prik te geven. Het gaat in totaal om zo’n 2,5 miljoen Vlamingen. Zij krijgen prioriteit omdat we zien dat het vooral die categorieën zijn die wanneer ze besmet raken uiteindelijk ook in de ziekenhuizen belanden.”

De derde prik schrikt blijkbaar weinig mensen af. Slechts 7 procent van alle uitgenodigden daagde niet op, 0,24 procent gaf aan geen boosterprik te willen.