CONFERENCE LEAGUE. AS Roma en AZ stoten door als groepswinnaars

De groepsfase van de Conference League loopt op zijn einde. AS Roma en AZ plaatsten zich net als AA Gent als groepswinnaar voor de volgende ronde.

Groep A

LASK Linz was al zeker van de eerste plaats, maar liet niets aan het toeval over en vermorzelde de bezoekers van HJK met 3-0. Balic, Nakamura en Gruber scoorden voor de Oostenrijkers. Maccabi Tel-Aviv bleef steken op 1-1 tegen FC Alashkert maar was al zeker van plek twee.

Eindstand: LASK (16), Maccabi (11), HJK (6), Alashkert (1)

Groep B

AA Gent gaf zijn groepwinst nog wat meer glans met een 1-0 overwinning tegen Flora. Gianni Bruno scoorde het enige doelpunt. Partizan Belgrado speelde 1-1 tegen Anorthosis en mag als tweede mee naar de volgende ronde.

Eindstand: AA Gent (13), Partizan (8), Anorthosis (6), Flora (5)

Groep C

AS Roma moest nog vol aan de bak om de eerste plek veilig te stellen en dus liet José Mourinho enkele sterren opdraven. Met succes, want Tammy Abraham scoorde twee keer tegen CSKA Sofia en bezorgde de Giallorossi zo een 2-3 overwinning. Bodo Glimt kon niet winnen bij Zorya Luhansk (1-1), maar was al zeker van kwalificatie.

Eindstand: Roma (13), Glimt (12), Luhansk (7), Sofia (1)

© EPA-EFE

Groep D

AZ kon niet meer van de troon gestoten worden, maar boekte een makkelijke 1-0 overwinning tegen Randers FC dankzij een laat doelpunt van Thijs Oostling. De club uit Estland mag wel mee naar de volgende ronde omdat Cluj met 2-0 won van Jablonec.

Eindstand: AZ (14), Randers (7), Jablonec (6), Cluj (4)