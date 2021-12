Franse conservatieve katholieken hebben de concerten van een Zweedse muzikante in kerken in Parijs en Nantes verhinderd. Ze beschuldigen Anna Von Hausswolff van satanische teksten, terwijl de Kerk zelf helemaal geen graten ziet in de concerten. “Het is een orgelconcert van een uur, waarin niets in strijd is met het geloof en de zeden”, verdedigde zelfs het bisdom haar.