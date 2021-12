Steven Gerrard voor het eerst in zijn leven tegenstander van Liverpool FC: de legende keert terug op Anfield

Negen jaar was hij toen hij voor het eerst Anfield Road binnenwandelde. Tien jaar toen hij zijn favoriete club op Queens Park Rangers de landstitel zag pakken. Steven Gerrard (41) keert morgen terug naar Anfield. Als trainer van Aston Villa. Voor het eerst in zijn leven is hij tegenstander van zijn geliefd Liverpool FC.

Aan de boorden van de Mersey heerst al weken een enorme opwinding. Wat zouden we er graag bij willen zijn zaterdag als Steven Gerrard het terrein op Anfield betreedt. Een enorm applaus zal uit de tribunes opstijgen. Gerrard is de lieveling van The Kop en iedereen die van ver of dicht met Liverpool te maken heeft. Jarenlang was hij de leider, aanvoerder en inspiratiebron van The Reds.

Het grote doel, de landstitel pakken, is hem nochtans nooit gelukt. Het hing als een steen rond zijn nek, want hij was in 1990 op QPR niet alleen toeschouwer bij de laatste titel van Liverpool tijdens zijn hele carrière, Gerrard wordt ook voor eeuwig en altijd in verband gebracht met de letterlijke uitschuiver tegen Chelsea, wat in 2014 Manchester City alsnog de titel bezorgde.

Gevierde held

De Liverpool-fans vergaven hem dezelfde dag nog. Veelbetekenend. Ze waren niet vergeten dat hij jarenlang de hele club op zijn schouders torste. Altijd voluit gaan, spelen alsof het zijn laatste match was en nog honderden hongerige mondjes had te voeden. Gerrard was de gevierde held, de Liverpudlian waaraan de geplaagde fans zich altijd hadden vastgeklampt in de donkere momenten.

Een jaar na die letterlijke misstap nam hij na 26 jaar afscheid van het instituut waarvan hij als jongetje supporter was, de club waarover hij fantaseerde als hij op straat speelde, de liefde waarmee hij zo vergroeid geraakte. Zijn neefje Jon-Paul verloor op 10-jarige leeftijd het leven bij de stadionramp op Hillsborough in 1989. ‘He’s looking down on me. I play for him’, schreef Gerrard in zijn boek.

Steven Gerrard is een icoon van Liverpool — © REUTERS

Na een jaartje uitbollen bij LA Galaxy keerde hij als jeugdtrainer terug naar Liverpool. Daar leerde hij ontzettend veel, onder meer dat ervaring als topvoetballer niet genoeg is om de organisatie van een topclub naar je hand te zetten. In 2018 ging hij aan de slag als trainer bij Rangers FC, het voormalige Glasgow Rangers, dat hij vorig seizoen na tien jaar en veel financiële ellende weer kampioen van Schotland maakte.

In zijn drie jaar bij Rangers FC toonde Gerrard zich een moderne trainer. Hij delegeerde, omringde zich met specialisten die meer weten dan hij en zorgde bij Rangers voor een topsportklimaat zoals je dat tot voor kort op het Britse eiland alleen in de Premier League terugvond. Hij is een toptrainer in spe. Gerrard zet een goede organisatie neer, zonder alleen op verdedigen te speculeren. Zijn spelers proberen verzorgd te voetballen, nemen initiatief en proberen via de combinatie te scoren.

Klopp in de weg

Iedereen weet dat het een kwestie van tijd is alvorens Gerrard als hoofdtrainer bij Liverpool FC terugkeert. Jürgen Klopp is nu al meer dan zes jaar tot ieders tevredenheid de sportieve baas op Anfield. Als de Duitser er niet was geweest, was Gerrard nu al hoofdcoach van zijn favoriete club. Deze omweg langs Aston Villa, waar hij sinds een maand trainer is, is een opstapje. Een deel van de supporters nam het hem aanvankelijk nog kwalijk dat hij het aandurft een Premier League-club te trainen die tegenstander wordt van Liverpool. Maar ook dergelijke, puur emotionele oprispingen zijn intussen weggeëbd.

“Er zal enorm veel lawaai zijn als ik op het veld kom, maar ik kan dat niet stoppen en ga er ook niet veel belang aan proberen te hechten”, aldus de man die ruim zes jaar geleden met tranen in de ogen en onder een oorverdovend applaus als speler afscheid nam van de belangrijkste vereniging in zijn leven. Het zal morgen niet anders zijn.