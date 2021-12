Duitse justitie eist 8 jaar tegen Nederlandse sekteleider

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft donderdag acht jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse sekteleider Robert B. van de Orde der Transformanten. Dat maakte de rechtbank in Kleef, niet ver van de Nederlandse grens, donderdagavond bekend. De Duitse justitie verdenkt de man van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn in Duitsland gevestigde sekte.

De Orde der Transformanten is in 2003 opgericht en is naar eigen zeggen een een christelijke beweging die zich met name richt op het boek Handelingen uit de Bijbel.

De eerste zitting tegen B. begon in juni. Justitie verdenkt B. van het misbruik van de vrouw sinds haar 12de jaar tot haar 25ste. Het misbruik door B. ging volgens het OM door tot de politie eind vorig jaar het klooster in het Duitse Goch binnenviel, waar de van oorsprong Nederlandse sekte zetelde.

De verdediging pleitte eerder al voor vrijlating van hun cliënt, die onschuldig zou zijn. Volgens de verdediging zouden de verklaringen van het slachtoffer zijn verzonnen.

De rechtbank kon donderdagavond geen toelichting geven op de eis, die achter gesloten deuren werd uitgesproken. Bijna alle zittingen van de rechtbank waren niet toegankelijk voor publiek en pers. Dat is volgens de rechtbank vanwege de intieme zaken die er besproken zouden zijn.

De rechtbank heeft nog twee zittingsdagen in het verschiet, op 21 december en op 30 december. Tijdens de laatste zittingsdag doet de rechtbank volgens de persrechter vermoedelijk uitspraak in deze langslepende zaak.