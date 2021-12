Vijf nederlagen op rij, een bekeruitschakeling en dan toch een deugddoende zege tegen Eupen. Eindelijk had Gauthier Ganaye op zijn wekelijkse Teams-vergadering met de eigenaars in Miami en New York nog eens goed nieuws te melden. De jonge executive president van KV Oostende pleit voor meer geduld. “Je mag de rekening maken op het einde van het seizoen.”