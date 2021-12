OVERZICHT. Deze ploegen stoten door in Europa League en Conference League (AA Gent mag ronde overslaan)

Er volgt in beide Europese competities eerst een knock-outfase met de acht nummers twee uit de groepsfase en de nummers drie uit de Champions League (voor de Europa League) en de Europa League (voor de Conference League). De winnaars van die acht wedstrijden spelen dan in de 1/16ste finales tegen de groepswinnaars, met AA Gent dus in de Conference League.

EUROPA LEAGUE

Groepswinnaars

Lyon

Monaco

Spartak Moskou

Frankfurt

Galatasaray

Rode Ster

Bayer Leverkusen

West Ham

© EPA-EFE

Nummers twee

Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiakos

Lazio

Braga

Real Betis

Dinamo Zagreb

Naar de Conference League:

Sparta Praag

PSV

Leicester City

Fenerbahçe

Marseille

Midtjylland

Celtic

Rapid Wien

© BELGA

CONFERENCE LEAGUE

Groepswinnaars

LASK Linz

AA Gent

AS Roma

AZ Alkmaar

Feyenoord

FC Kopenhagen

Rennes

FC Basel

Nummers twee

Maccabi Tel-Aviv

Partizan Belgrado

Bodo Glimt

Randers FC

Slavia Praag

PAOK

Vitesse/Tottenham

Quarabag