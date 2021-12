Er werd wat meewarig gedaan over de Conference League. Ja, ook door ons. We waren verre van alleen. “De Europabeker van de verliezers”, zei Kaiser Franz Beckenbauer smalend. Een half jaar na de introductie mag ons voetballand heel blij zijn dat de Conference League bestaat. AA Gent overwintert als enige Belgische club in deze kleinste beker in Europa.