Acteur Jussie Smollett veroordeeld voor in scène zetten van racistische aanval: “Hij heeft de stad misbruikt”

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett (39) is donderdag door een rechtbank in Chicago veroordeeld voor het in scène zetten van een racistische en homofobe aanval. De valse aangifte leverde de politie van de stad, die al snel vermoedde dat Smollett de aanvallers zelf inhuurde, uren werk op.

De 39-jarige Afro-Amerikaanse en homoseksuele komiek stelde dat hij eind januari 2019 midden in de nacht werd aangevallen in het centrum van Chicago. Hij kreeg naar eigen zeggen racistische en homofobe uitspraken te horen, werd geslagen, kreeg een strop om de nek en zou ook een chemische vloeistof over zich gekregen hebben. Zijn belagers waren twee gemaskerde mannen die aanhangers bleken van president Donald Trump, aldus Smollett. De vermeende aanval verontwaardigde vele Amerikanen. Smollett kreeg steun van vele persoonlijkheden uit de politieke en culturele wereld.

Toen media echter begonnen te speculeren dat de acteur uit de serie ‘Empire’ het hele verhaal kon hebben verzonnen, begon de politie ook te twijfelen. Uiteindelijk liep Smollett zelf op tegen een aanklacht voor “ongepast gedrag” en het indienen van een valse klacht, en werd hij gearresteerd. De politie meende dat hij de agressie had verzonnen omdat dit zijn carrière ten goede zou komen.

Smollett kwam op borg vrij en pleitte twee weken voor een rechtbank in Chicago “onschuldig”. In maart van datzelfde jaar seponeerde het parket de aanklachten tegen de acteur, maar daar was de stad Chicago niet over te spreken. Het stadsbestuur diende in april een klacht in. Ze eisten een boete van 130.000 dollar of 116.000 euro. “Meer dan twee dozijn agenten werden ingezet om de valse verklaringen van Smollett te onderzoeken”, zei de burgemeester van Chicago Rahm Emanuel destijds. “Hij heeft de stad misbruikt.”

“Aanvallers” niet vervolgd

De acteur pleitte tot op vandaag onschuldig, maar nu heeft een 12-koppige jury in Chicago geoordeeld dat Smollett wel degelijk schuldig is aan het in scène zetten van de aanval. “Het bewijs is overweldigend”, klinkt het. Hij zou 3.500 dollar betaald hebben aan twee broers van Nigeriaanse afkomst om hem aan te vallen.

Volgens zijn advocaten werd Smollett inderdaad aangevallen door Abimbola en Olabinjo Osundairo, de twee broers, die hij had ontmoet op de filmset van ‘Empire’. Eén van hen was homofoob en ze zouden Smollett aangevallen hebben voor geld. Maar de broers hadden vorige week vernietigende getuigenissen tegen de acteur afgelegd. Ze worden niet vervolgd.

De straf van Smollett wordt pas later uitgesproken. Hij riskeert een maximale gevangenisstraf van drie jaar, maar kan alleen een taakstraf krijgen.