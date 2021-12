Kandidaat-investeerder François Fornieri pookt de crisis in Luik op: “Bruno Venanzi moet opstappen bij Standard”

Standard staat halfweg de reguliere competitie op een troosteloze dertiende plaats terwijl de kritiek op voorzitter Bruno Venanzi aanzwelt. Een opmerkelijke timing voor zakenman François Fornieri, kandidaat-investeerder bij de Rouches, om zich te roeren. Zijn interview in Sudpresse komt de tandem Venanzi-Grosjean niet bepaald gelegen. “De enige manier om de zaken te kalmeren is dat ze opstappen of op zijn minst andere mensen de club laten beheren”, aldus Fornieri.

François Fornieri is medeoprichter en CEO is van het farmaceutische bedrijf Mithra. Als succesvol Luiks zakenman wil hij graag in het voetbal stappen. Hij onderhandelde met de huidige eigenaar van Standard, Bruno Venanzi, maar vorig jaar sprongen de investeringsplannen af en draaiden ze uit op een bitter conflict.

Terwijl Venanzi de grootste moeite heeft om de vurige Luikse supporters in bedwang te houden, roert Fornieri zich nu met een -gezien de timing- explosief interview in Sudpresse.

“De enige manier om de zaken te kalmeren is dat ze opstappen of op zijn minst andere mensen de club laten beheren”, zegt hij. “Maar ze klampen zich vast, tegen alles en iedereen.”

“Bruno Venanzi moet zijn verantwoordelijkheid nemen en vertrekken. Tien jaar geleden was Standard de eerste club van België, zowel op sportief als financieel vlak. Vandaag is de club een middenmoter of zelfs slechter en moeten er jaar na jaar truken bovengehaald worden om de licentie te halen.”

Alsof Standard-voorzitter Bruno Venanzi nog niet genoeg kopzorgen heeft. — © BELGA

Terwijl Venanzi op zoek is naar investeerders, herhaalt Fornieri zijn wens om aan boord te stappen. “Ik blijf beschikbaar voor Standard. Bruno Venanzi weet heel goed wat ik wil. Ik wil geen voorzitter of CEO zijn. Het is duidelijk dat ik niet spring zonder Luciano D’Onofrio aan mijn zijde.”

Luciano D’Onofrio dirigeerde tussen 1999 en 2011 Standard en leidde de club naar twee landstitels. Recent was hij aan de slag bij Antwerp, maar in mei van dit jaar eindigde de samenwerking. D’Onofrio is dus vrij.

Fornieri schuift Luciano D’Onofrio naar voor als nieuwe sterke man in Luik. — © BELGA

Fornieri eist dus dat Venanzi zijn greep op de club lost. Hij gaat verder: “De vastgoedconstructie die door hem werd opgezet moet weer ondergebracht worden in de club, anders blijft de verarming van Standard doorgaan. De club moet nu meerdere miljoenen huur betalen om in zijn stadion te spelen. Dat is ongehoord.”

“De prioriteit moet terug naar het sportieve gaan. Men moet stoppen met een nieuw stadion te willen bouwen. Met de huidige resultaten is zelfs het huidige stadion niet gevuld.”

Dat zal aankomen in Luik.