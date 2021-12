Zweden is meer dan Ikea: toeristen kunnen plaatsen achter populaire meubels ontdekken

Met ‘Discover the Originals’ wil Visit Sweden toeristen naar verschillende plekken in het land sturen die hun naam leenden aan een Ikea-product. Meubels als Kallax (kasten), Toftan (badkamerspullen) en Bolmen (jawel, vooral de toiletborstel) zijn razendpopulair bij de meubelgigant, maar ze zijn wel degelijk vernoemd naar bekende of minder bekende plaatsen in Zweden. Zo is Bolmen een groot meer in de regio Småland en Kallax een stadje in Zweeds Lapland.

21 plekken

“Wij zijn trots op IKEA en je zou kunnen zeggen dat het ons geholpen heeft om Zweedse plaatsen wereldberoemd te maken door dingen ernaar te vernoemen”, zegt Nils Perrson van Visit Sweden aan CNN. “Maar het is nu tijd om de originelen achter de productnamen te laten zien.”

De ‘Discover the Originals’-lijst bevat 21 populaire IKEA-producten en linkt ze aan de juiste plek. Op die plaatsen staat nu ook een bord dat verwijst naar de campagne en het bijhorende meubel of accessoire. Aan het meer in Småland staat bijvoorbeeld te lezen: “Welkom in Bolmen, meer dan een toiletborstel.”