Indringster betrapt in gebouw van Vlaamse regering, ministerraad moet op andere plaats doorgaan

Afgelopen dinsdag is een vrouw binnengedrongen in het Errerahuis, de plaats waar de Vlaamse regering haar wekelijke ministerraad houdt. Dat heeft VRT NWS vernomen en is bevestigd aan onze redactie.

De Vlaamse ministerraad gaat deze week door aan het Martelarenplein en niet in het Errerahuis, de gebruikelijke locatie voor het wekelijkse onderhoud van de negen ministers en de daaropvolgende persconferentie. Reden voor de onverwachte verplaatsing is een mogelijk veiligheidsrisico. Afgelopen dinsdag zou er namelijk een onbekende persoon zijn binnengedrongen in het gebouw.

De identiteit van de vrouw in kwestie is niet bekend, waarom ze het gebouw binnenkwam evenmin. Ze is momenteel spoorloos. Maar de kans bestaat dat een computer gehackt raakte. De politie onderzoekt de zaak. “Om die reden kunnen we geen verdere commentaar geven, het onderzoek loopt nog”, klinkt het binnen de Vlaamse regering.

De ministers kregen alleszins de goede raad om geen risico’s te nemen en voor een weekje weg te blijven uit het Errerahuis.