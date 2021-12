Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) meldde donderdag dat we sneller mogen gaan met de boostercampagne. Een wachttijd van drie maanden tussen de vorige prik en de booster is oké. Zes maanden wachten hoeft niet meer. Wat betekent dat voor onze boostercampagne: zullen we sneller gaan, hebben we genoeg vaccins, en genoeg personeel om ze te zetten?