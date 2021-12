Al minstens 30 bevestigde omikronbesmettingen in België: “Mogelijk dominante variant in januari of februari”

In ons land zijn al minstens 30 bevestigde omikronbesmettingen vastgesteld. Dat meldt viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van Sciensano. “Momenteel wordt 1 à 2 procent van de besmettingen veroorzaakt door omikron, maar mogelijk zal de variant in januari of februari dominant worden”, klinkt het.

De bevestigde omikronbesmettingen in ons land kunnen worden gelinkt aan drie uitbraken, waarvan geweten is dat er een reislink is met Egypte, Turkije, Dubai en Tsjechië. “Er is ook een uitbraak op een school waar voorlopig geen reislink gevonden is”, aldus Van Gucht.

Net als in andere landen wijst alles op een opmars van de omikronvariant, na een lange periode waar alle besmettingen werden veroorzaakt door de deltavariant. “In het Verenigd Koninkrijk merkt men een verdubbeling van het aantal omikronbesmettingen om de twee à drie dagen”, klinkt het. “De coronaregels waren er tot voor kort wel minder streng dan bij ons, dat kan de groei verklaren. Hetzelfde geldt voor een land als Denemarken.”

Momenteel zijn nog steeds bijna alle besmettingen in ons land veroorzaakt door de deltavariant. “Zo’n 1 tot 2 procent van de besmettingen wordt veroorzaakt door omikron, 98 tot 99 procent door delta. Omikron zal in ons land wellicht dominant zijn in januari of februari.”

Reisbeperking kan omikron vertragen

De viroloog verklaart dat het nog te vroeg is om te stellen dat de omikronvariant minder erg is dan de deltavariant. “De gegevens vanuit Zuid-Afrika zijn nog te beperkt. Ik heb gisteren nog met collega’s van daar, wetenschappers, gesproken, ook zij zeggen dat er meer studies nodig zijn”, aldus Van Gucht. “Maar de opkomst van de variant zorgt voor onzekerheid en versterkt de noodzaak om de golf veroorzaakt door delta snel af te bouwen.

Om die reden geldt momenteel voor veel landen uit zuidelijk Afrika, waar de variant voor het eerst werd vastgesteld, een inreisbeperking. Dat moet een tijdelijke maatregel zijn, vindt Van Gucht. “Het belangrijk dat essentiële verplaatsingen nog kunnen doorgaan, maar het is goed dat de toeristische reizen nog even on hold staan. Als we op die manier de opmars van omikron een paar weken kunnen vertragen, kopen we kostbare tijd. Tijd om meer te leren over de variant en tijd om meer mensen een derde doses toe te dienen.”

De vraag rijst ook of de boosterprik niet sneller moet worden toegediend, nu omikron steeds meer terrein wint. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft al laten weten dat een derde prik al drie maanden na de eerste vaccinatiecyclus kan, voordien was dat zes maanden. “We gaan al snel vooruit in België”, aldus Van Gucht. “Puur epidemiologisch is het ook belangrijk om geen te kort interval tussen prikken te nemen, want na omikron gaan er nog varianten opduiken. We moeten dus ook wat verder naar de toekomst kijken.”