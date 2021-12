Belgische clubs definitief uit top tien van UEFA: enkel halve finale AA Gent kan rechtstreeks Champions League-ticket nog redden

Het is officieel: ons land heeft voor het eerst in negen jaar geen top tien-competitie meer voor de UEFA. Doordat België met AA Gent maar één club heeft die overwintert, is het definitief uit het selecte kransje landen gevallen dat zeker is van een vertegenwoordiger in de Champions League. Er is wel nog een kansje dat de Belgische kampioen van volgend seizoen alsnog rechtstreeks naar het kampioenenbal zal kunnen, maar daarvoor moet AA Gent minstens de halve finales van de Conference League halen.