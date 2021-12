Bondsparket in beroep tegen straf voor Mercier (OHL)

In de Croky Cup-wedstrijd in het Kuipje vorige week ging Mercier na een stevige overtreding van Mabea de Westelse verdediger te lijf. De twee stonden neus aan neus, waarop Mabea een eerste voorwaartse beweging maakte met het hoofd. Mercier reageerde met een lichte kopstoot. Beide spelers kregen een rechtstreekse rode kaart van ref Wim Smet.

Het Disciplinair Comité besliste om Mercier twee speeldagen te schorsen, waarvan een effectief en een voorwaardelijk. Bij gebrek aan beelden die de hoofdbeweging van Mabea bevestigen, werd de verdediger van Westerlo vrijgesproken. Het Bondsparket, dat respectievelijk drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en twee schorsingsdagen met uitstel had gevraagd, gaat in beide dossiers in beroep.

De Disciplinaire Raad buigt zich over het dossier. Vrijdagnamiddag volgt het definitieve vonnis, waardoor Mabea alsnog riskeert een kruis te moeten maken over de verplaatsing van Westerlo naar RWDM. (belga)