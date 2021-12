De aan Frankrijk teruggegeven muntschat was 750.000 euro waard

Een Romeinse muntschat van 14.000 munten uit de Gallo-Romeinse periode, die een persoon zogezegd in Montenaken (Gingelom) had aangetroffen, had een waarde van ongeveer 750.000 euro. Onderzoek wees uit dat een Franse verdachte deze muntschat vanuit Frankrijk naar België had overgebracht. Donderdag werd al bekendgemaakt dat de schat terug naar Frankrijk verhuist.

Op 6 november 2019 werd de Franse Direction Régionale des Affaires Culturelles ( DRAC) door de diensten van het Agentschap Onroerend Erfgoed van Vlaanderen in kennis gesteld dat een persoon met de Franse nationaliteit ervan verdacht werd een Romeinse muntschat van meer dan 14.000 munten uit de Gallo-Romeinse periode, afkomstig uit Frankrijk, naar België te hebben overgebracht. Deze verdachte had bij het Agentschap aangifte gedaan dat hij deze muntschat in Montenaken op een perceel grond had aangetroffen,” vertelt Carl Wilmots, speurder van de afdeling bijzondere onderzoeken van de federale gerechtelijke politie (fgp) Limburg.

Uit verder gespecialiseerd onderzoek door het Agentschap Onroerend Erfgoed, de federale politie en dankzij de samenwerking met de politionele en justitiële collega’s uit Frankrijk, kwam uiteindelijk vast te staan dat de Franse verdachte de ontdekking van de muntschat op Belgisch grondgebied in scène had gezet. Hij werd in Frankrijk gearresteerd.

“De muntschat is overduidelijk van Franse origine. De muntschat heeft een waarde van ongeveer 750.000 € en wordt nu bewaard door het Vlaams Agentschap. Op vordering van het parket van Limburg werden het gerechtelijk dossier en de muntschat aan de Franse Overheid overgemaakt, omdat het de rechtmatige eigenaar is”, aldus de onderzoeker.