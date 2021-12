Spartak Moskou en Legia Warschau bestoken elkaar met advertenties in het hol van de leeuw

In Warschau lieten de bezoekers de uitdagende boodschap zien: “Zijn jullie klaar? Want wij zijn het wel.” — © Twitter Spartak Moskou

Spartak Moskou gaf Legia Warschau een koekje van eigen deeg voor hun beslissende confrontatie in de Europa League. Legia had voor de heenmatch banners laten ophangen in Moskou met als boodschap “Moscow, we’re back”,verwijzend naar 2011, toen Legia de Russen uit de groepsfase hield. Spartak Moskou kocht deze week advertentieruimte in Warschau om in het hol van de leeuw de boodschap te laten verschijnen: “Warschau, zijn jullie er klaar voor? Want wij zijn het wel.”

In centrum Warschau, in het hol van de leeuw dus, was donderdag de provocerende boodschap van de rivalen uit Moskou te zien. Spartak zou zijn gram halen, want het won met 0-1, pakte op de valreep de groepswinst en verwees de Poolse club naar de laatste plaats in de razend spannende groep C, waarin op de laatste speeldag nog alles mogelijk was. De nederlaag was extra pijnlijk voor de Polen omdat ze diep in de blessuretijd een strafschop misten, al was een gelijkspel onvoldoende geweest voor Legia zelf.

Midden september won Legia Warschau nog in met 0-1 in Moskou nadat de Polen daar hun provocerende boodschap hadden opgehangen. Hoewel Legia op de laatste speeldag van groepsfase sportief het onderspit moest delven, blijft de Poolse club ervan overtuigd dat haar provocerende boodschap indrukwekkender was.