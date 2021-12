Openhartige Torrente maakt opstelling tegen Eupen al bekend: “De Smet, Lemos en Suzuki komen in de ploeg”

Javier Torrente was bijzonder openhartig op de persbabbel in aanloop naar het competitieduel van zaterdag tegen Eupen. Omdat Jan Van den Bergh, Tom Pietermaat en Raphael Holzhauser tegen Antwerp hun vijfde gele kaart van het seizoen pakten zijn ze dit weekend geschorst. “Dat zijn drie titularissen, maar dit geeft aan andere jongens de kans om zich te tonen. Welke spelers het geschorste drietal zullen vervangen? De Smet, Lemos en Suzuki komen in de ploeg. We zullen met een vijfmansdefensie spelen”, verklapte de Argentijn.

Holzhauser, Pietermaat en Van den Bergh kregen tegen Antwerp alle drie geel voor akkefietjes in de slotfase van de match. “Ik ben niet kwaad op hen”, zegt Torrente. “Ze hadden voordien al meerdere wedstrijden gespeeld zonder hun vijfde gele kaart te pakken waardoor er niemand geschorst was voor de derby. Dat de potjes overkoken na zo’n wedstrijd is niet abnormaal.”

De heenmatch tegen Eupen eindigde op 0-3. Van den Bergh en De Smet pakten voor de rust al een rode kaart in de debuutmatch onder Torrente. “Een ongelukkige wedstrijd. Maar daar denken we nu niet meer aan. We hebben punten nodig en trekken naar Eupen om te winnen. Het is belangrijk dat onze aanvallers terug vertrouwen tanken, want we scoren zo moeizaam dit seizoen. We verliezen nog te veel wedstrijden op details, maar we hebben een competitieve ploeg en maken in Eupen zéker kans op de drie punten.”

Deze namiddag staat er nog een laatste training op het programma. Nadien rijden de spelers al richting Eupen, vannacht slapen ze op hotel in de Oostkantons. Marius Noubissi zal er niet bijzijn. Hij zal pas binnen enkele weken opnieuw speelklaar zijn.