Mechelse blessuregolf houdt aan: Bateau out met corona, Engvall naar het ziekenhuis

Bateau voelde zich deze week verkouden en testte vervolgens positief op corona. De verdediger uit Trinidad en Tobago zit inmiddels in quarantaine. Erger is het gesteld met Engvall. De Zweed raakte vrijdag op training geblesseerd aan de enkel en werd naar het ziekenhuis gevoerd voor verder onderzoek. Op zijn persbabbel liet coach Wouter Vrancken verstaan dat de Zweed sowieso enkele weken aan de kant staat. “Ik ben er zelf niet goed van”, reageerde de Limburger. “Gustav had zo hard gewerkt om er weer te staan, en zichzelf uit een mentaal moeilijke periode geknokt. Hij was klaar om weer los te barsten. Het is niet te geloven hoe de pech hem blijft achtervolgen.”

Vrancken kan zondag eveneens niet rekenen op Van Damme, Vanlerberghe, Hairemans, Cuypers, Druijf en de geschorste Coucke. Achter de naam van Oum Gouet staat nog een vraagteken. De Kameroense international werd afgelopen nacht wakker met een grieperig gevoel en onderging een coronatest. Op het resultaat daarvan is het nog wachten.

Goed nieuws is er wel van Schoofs en Van Hoorenbeeck. Schoofs trainde vrijdag weer mee. Als de kapitein geen reactie ondervindt, zit hij weer in de kern. Van Hoorenbeeck testte na een quarantaineperiode negatief en is weer inzetbaar.