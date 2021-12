AB InBev wil belangrijkste Europese brouwerijen klimaatneutraal maken tegen 2028

Brouwer AB InBev wil zijn vijf grootste brouwerijen in Europa, waaronder die in Leuven en in Jupille, volledig klimaatneutraal maken tegen 2028. Dat kondigt het bedrijf vrijdag aan in een persbericht.

Klimaatneutraal of “net zero” verwijst naar het evenwicht tussen de hoeveelheid geproduceerde emissies en de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt verwijderd.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer heeft de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om duurzamer te worden. Tussen 2017 en 2020 is de absolute uitstoot van broeikasgassen in zijn activiteiten met een kwart gedaald, en met meer dan 10 procent per hectoliter bier.

Nu wil men vijf brouwerijen volledig klimaatneutraal maken. Eerst zijn de Britse brouwerijen van Magor en Samlesbury in 2026 aan de beurt, gevolgd door Leuven en Jupille in België en Bremen in Duitsland in 2028. “Deze ambitie zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 110.740 ton verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van bijna 35.000 auto’s”, zegt AB InBev in het persbericht.

Om deze doelstelling te behalen, wordt onder meer overgeschakeld op andere energiebronnen en meer energie-efficiëntie. Zo sloot AB InBev een akkoord met BayWa r.e. dat zonne-energie gaat leveren aan al zijn brouwerijen in Europa. Concreet gaat het om 250 gigawattuur per jaar, afkomstig van twee zonnepanelensites in Spanje. Daarnaast werd ook een nieuwe “Simmer & Strip”-technologie ontwikkeld in Leuven, waardoor er in de kookfase van het brouwproces tot 80 procent energie wordt bespaard. De emissies dalen met 5 procent.